Составьте два сложных предложения со словами неизменный,желанна P. S. (желательно ??ороткие)
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Составьте два сложных предложения со словами неизменный,желанна P. S. (желательно ??ороткие)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизменный вкус молочного шоколада был незабываем,я узнала бы его даже из тысячи. Эта прогулка была желанна для меня,но ,к сожалению,дождь только усиливался.
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