Почему откланяется трубка при вытекании из неё воды?
Физика
Почему откланяется трубка при вытекании из неё воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит взаимодействие между вытекающей водой и трубкой. Трубка приходит в движение
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