Укажите , как называется совокупность органов , с помощью которых осуществляется ??осударственная власть
Право
Укажите , как называется совокупность органов , с помощью которых осуществляется ??осударственная власть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государственный аппарат (аппарат принуждения по-другому)
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