Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?

Математика

Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость