Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?
Математика
Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Боря купил - 4 книги 2,3,4 книги стоили 42 рубля 1,2,4 книги стоили 40 рублей 1,2,4 книги стоили 38 рублей 1,2,3 книги стоили 36 рублей Найти: Цену 1,2,3,4 книги Решение: (42+40+38+36):3=52 (руб.) - стоимость 4 книг. 52-42=10 (руб.) - цена 1 книги. 52-40=12 (руб.) - цена 2 книги. 52-38=14 (руб.) - цена 3 книги. 52-36=16 (руб.) - цена 4 книги. Ответ: первая книга стоит 10 рублей, вторая - 12 рублей, третья - 14 рублей, а четвёртая - 16 рублей.
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