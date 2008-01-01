Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 2008 . Найдите уменьшаемое.
Математика
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 2008 . Найдите уменьшаемое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшаемое 1008вычитаемое 1000 разность 8
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