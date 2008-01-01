Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 2008 . Найдите уменьшаемое.

Математика
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 2008 . Найдите уменьшаемое.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшаемое 1008вычитаемое 1000 разность 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите на английском "когда ты далеко от родителей, ты должен сам о себе заботит??я и ни от кого не зависить и самостоятельно принимать решения. ...
Ответить
Математика
Решите систему уравнений: 1. {x^2-3xy+2y^2=0 {x^2+x+y=-5/9 2. {4x^2-7xy+y^2=3 {xy+4x-2y=8 3. {x^2+2xy-3y^2=0 {y^2+x+y=5/4
Ответить
Русский язык
Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПО...
Ответить
Математика
Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?
Ответить
Английский язык
Нужно написать благодарственное письмо какой либо фирме(можно выдуманной)
Ответить