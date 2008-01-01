Переведите упр 18 Пж
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Переведите упр 18 Пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миссис Бр: извинит, я ищу гостиницу, чтобы остановится. Что бы вы посоветовали? Информационное бюро: Как долго вы собираетесь оставаться? Бр: две или три ночи, я думаю. Не могли бы вы, пожалуйста, поискать отель рядом с центром? Бюро: да, мадам, естественно. Вы холите одноместную комнату? Бр: нет, двух местную, пожалуйста. Мой муж присоединится ко мне. Бюро: вы хотите свою собственную ванную комнату? Бр: да, конечно Бюро: хорошо. Сейчас могу ли я предложить вам Новый Барбикан, мадам? Это современный отель, уютно обставленный. Все комнаты имеют радио, телефон и цветной телевизор. Бр: спасибо, но я здесь турист. Далеко ли отель от главных достопримечательностей города? Где именно он? Бюро: это центральная улица, мадам. Это недалёко от...
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