Точки A,B,C и K не лежат в одной плоскости. Докажите,что любые три из них не лежат на о??ной прямой

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Если любые три из данных точек будут лежать на одной прямой, будет существовать плоскость, проходящая через эту прямую и четвёртую точку. Но в таком случае условие задачи : точки A,B,C и К не лежат на одной плоскости - не будет выполнено.