Выпиши из толковго словаря десять имен существительных. составь и запиши предлож??ния с любыми двумя словам.
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Выпиши из толковго словаря десять имен существительных. составь и запиши предлож??ния с любыми двумя словам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбом,гимн,герой,заря,мышь,соловей,язык,герб,журавль,компьютер.Предложение:1.Мне купили альбом 2.На уроке музыки мы пели гимн.
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