Укажите памятник древнерусской литературы, автором которого является митро­ по??ит Иларион. 1) «Слово о законе и благодати» 3) «Житие Бориса и Глеба» 2) «Поучение детям» 4) «Повесть временных лет»

История

Укажите памятник древнерусской литературы, автором которого является митро­ по??ит Иларион. 1) «Слово о законе и благодати» 3) «Житие Бориса и Глеба» 2) «Поучение детям» 4) «Повесть временных лет»

Автор: Гость