Укажите памятник древнерусской литературы, автором которого является митро по??ит Иларион. 1) «Слово о законе и благодати» 3) «Житие Бориса и Глеба» 2) «Поучение детям» 4) «Повесть временных лет»
История
Укажите памятник древнерусской литературы, автором которого является митро по??ит Иларион. 1) «Слово о законе и благодати» 3) «Житие Бориса и Глеба» 2) «Поучение детям» 4) «Повесть временных лет»
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