Помогите с английским. нужно поставить данные в скобочках глаголы в Presont Countonious. 1-24 предложения не надо, спасибо. а 25, 26,27, пожалуйста, помогите! буду ооочень признательна!

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Помогите с английским. нужно поставить данные в скобочках глаголы в Presont Countonious. 1-24 предложения не надо, спасибо. а 25, 26,27, пожалуйста, помогите! буду ооочень признательна!

Автор: Гость