Помогите с английским. нужно поставить данные в скобочках глаголы в Presont Countonious. 1-24 предложения не надо, спасибо. а 25, 26,27, пожалуйста, помогите! буду ооочень признательна!

Английский язык
Помогите с английским. нужно поставить данные в скобочках глаголы в Presont Countonious. 1-24 предложения не надо, спасибо. а 25, 26,27, пожалуйста, помогите! буду ооочень признательна!
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Гость:
25 My friend is collecting... 26 She is feeling tired. 27 We are having a private lesson...
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