Укажите неологизм А)соревнование Б)миллениум В)аппарат Г)корабль

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Укажите неологизм А)соревнование Б)миллениум В)аппарат Г)корабль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соревнование это неологизм .
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