Yes,he does. He lives in the forest. на какой это вопрос
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Yes,he does. He lives in the forest. на какой это вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Does he live in a forest?(Он живёт в лесу?)
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