Помагите решить можно на листоке очень срочно надо 6.16-6.20 а б

Алгебра
Помагите решить можно на листоке очень срочно надо 6.16-6.20 а б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От большего отнимаем меньшее ставим знак большего . -0.04 -------------------------------- не увидела фотку, подумала отнять надо
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