2 предложения с составным именным сказуемым из повести А.С. Пушкина "Капитанская д??чка" - 2 ГЛАВА

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2 предложения с составным именным сказуемым из повести А.С. Пушкина "Капитанская д??чка" - 2 ГЛАВА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. 2. Лошади были запряжены. 3. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен.
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