Что такое лёгкая атлетика

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Что такое лёгкая атлетика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды( спринт, бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции, барьерный бег, эстафета.) спортивную ходьбу, технические виды )

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