Анализ баллады Жуковского "Светлана"

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Анализ баллады Жуковского "Светлана"
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Анализ баллады В.А. Жуковского «Светлана»   В. А. Жуковский считается одним из отцов русского романтизма.     Благодаря его замечательным переводам, отечественным читателям  стали известны творения европейских романтиков. В 1808 году  Жуковский перевел балладу немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора»,  переименовав главную героиню в Людмилу. Перевод имел успех,  но Жуковский продолжал разрабатывать немецкий сюжет, все больше  приближая его к русской действительности. В 1812 году поэт  закончил одну из самых знаменитых своих баллад - «Светлана».     Созданная по мотивам произведения Бюргера, «Светлана», безусловно,  может считаться оригинальным творением Жуковского.     В «Светлане» используется традиционный для романтической  поэзии сюжет. К одинокой невесте после долгой разлуки возвращается  жених. Он приглашает деву в дальний путь, и она пускается  в странное путешествие. Темная ночь, свет луны, пустынное кладбище,  зловещие слова жениха - все предвещает какой-то страшный  конец. В финале выясняется, что жених - это оживший, чтобы забрать  с собой в могилу невесту, мертвец, и дева погибает вместе  с ним. В отличие от «Людмилы», в которой Жуковский точно воплотил  страшный и безнадежный сюжет, «Светлана» - произведение  радостное, несмотря на присутствие в нем загробной жизни. Героиня  баллады оказывается наедине с женихом-мертвецом, но вдруг...     просыпается и встречает при свете дня благополучно вернувшегося  возлюбленного. Если в «Людмиле» мистика пронизывает все содержание,  то «Светлана» достаточно реалистична, и страшное в мире  этой баллады может только присниться.     Жуковский максимально приближает содержание «Светланы»  к русской жизни. Обратим внимание на типичное русское имя героини.     Сейчас им никого не удивишь, но оказывается, придумал его Жуковский.     Придумал настолько удачно, что из литературы имя пришло  в жизнь. Первые же строчки баллады напоминают нам о русской  народной традиции гадать накануне Крещения. Жуковский  перечисляет национальные способы гадания: бросание за ворота  башмачка, «прополку» снега, кормление курицы «счетным» зерном,  «подблюдные» песни, заглядывание в зеркало в полночь. Эти подробности  сближают романтический сюжет с русским фольклором.     Баллада - это повествование о чем-то «чудесном». Жуковский  мастерски создает волшебную атмосферу, хотя в финале иронично  замечает о своей балладе:  В ней большие чудеса,  Очень мало складу.     Но в начале повествования мы не знаем, что происходящее - лишь  сон героини. Светлана молится о том, чтобы вернулся ее возлюбленный.     В полночь, во время гадания, жених неожиданно появляется  и зовет Светлану венчаться. Она соглашается, и начинается страшное  путешествие. Кони несут сани с женихом и невестой по ночным  заснеженным просторам, возлюбленный Светланы молчит и «глядит  на лунный свет, бледен и унылый». Кони проносятся мимо одинокого  храма, в котором идет отпевание. Начинается метель:  Снег валит клоками,  Черный ворон, свистя крылом,  Вьется над санями...     Впоследствии А. С. Пушкин поставил строфы из баллады, в которой  описываются церковь и вьюга, в качестве эпиграфа к своей  повести «Метель».     Перед одинокой избушкой дева волшебным образом остается  одна. Войдя в дом, она обнаруживает в нем «безответного жителя» -  мертвеца, накрытого саваном. Светлана в страхе ждет утра. К ней  прилетает «белоснежный голубок». По церковным канонам, этот  образ символизирует Святой Дух. Мертвец начинает оживать, но божественный  защитник порхает к нему на грудь и лишает силы. Светлана  с ужасом узнает в покойнике жениха и просыпается.     Финал стихотворения приподнят и торжествен. Солнечный свет,  крик петуха, звон колокольчика - все резко контрастирует с мрачным  сном. Автор прямо обращается с пожеланием ей счастья:  Будь вся жизнь ее светла,  Будь веселость, как была,  Дней ее подруга.     Композиция баллады позволяет Жуковскому добиться реалистического  эффекта. Страшный сон находится в «жизненной» рамке,  полной достоверных подробностей. Светлые и мрачные образы поэт  создает при помощи таких художественных средств, как эпитет,  олицетворение, параллелизм. В реалистической части баллады эпитеты  в основном радостные: «звонкий», «статный», «сладостный», «милый  ». Мрачное настроение сна передается эпитетами: «унылый»,  «одинокий», «черный», «страшный». Природа предстает в произведении  одухотворенной: жалобно кричит сверчок, зловеще каркает ворон,  радуется дню петух. Прием параллелизма помогает автору ярче  отобразить состояние героини: душевное смятение Светланы подчеркивается  снежной бурей, ее радость - солнечным светом.     Жуковский активно использует междометия («ах», «о», «чу»), риторические  восклицания и вопросы, придает балладе живое, энергичное  звучание.     В основе содержания «Светланы» лежит немецкая баллада.     ОднакоможносмелосчитатьпроизведениеЖуковского самостоятельным.    
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