Анализ баллады Жуковского "Светлана"

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Анализ баллады В.А. Жуковского «Светлана» В. А. Жуковский считается одним из отцов русского романтизма. Благодаря его замечательным переводам, отечественным читателям стали известны творения европейских романтиков. В 1808 году Жуковский перевел балладу немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора», переименовав главную героиню в Людмилу. Перевод имел успех, но Жуковский продолжал разрабатывать немецкий сюжет, все больше приближая его к русской действительности. В 1812 году поэт закончил одну из самых знаменитых своих баллад - «Светлана». Созданная по мотивам произведения Бюргера, «Светлана», безусловно, может считаться оригинальным творением Жуковского. В «Светлане» используется традиционный для романтической поэзии сюжет. К одинокой невесте после долгой разлуки возвращается жених. Он приглашает деву в дальний путь, и она пускается в странное путешествие. Темная ночь, свет луны, пустынное кладбище, зловещие слова жениха - все предвещает какой-то страшный конец. В финале выясняется, что жених - это оживший, чтобы забрать с собой в могилу невесту, мертвец, и дева погибает вместе с ним. В отличие от «Людмилы», в которой Жуковский точно воплотил страшный и безнадежный сюжет, «Светлана» - произведение радостное, несмотря на присутствие в нем загробной жизни. Героиня баллады оказывается наедине с женихом-мертвецом, но вдруг... просыпается и встречает при свете дня благополучно вернувшегося возлюбленного. Если в «Людмиле» мистика пронизывает все содержание, то «Светлана» достаточно реалистична, и страшное в мире этой баллады может только присниться. Жуковский максимально приближает содержание «Светланы» к русской жизни. Обратим внимание на типичное русское имя героини. Сейчас им никого не удивишь, но оказывается, придумал его Жуковский. Придумал настолько удачно, что из литературы имя пришло в жизнь. Первые же строчки баллады напоминают нам о русской народной традиции гадать накануне Крещения. Жуковский перечисляет национальные способы гадания: бросание за ворота башмачка, «прополку» снега, кормление курицы «счетным» зерном, «подблюдные» песни, заглядывание в зеркало в полночь. Эти подробности сближают романтический сюжет с русским фольклором. Баллада - это повествование о чем-то «чудесном». Жуковский мастерски создает волшебную атмосферу, хотя в финале иронично замечает о своей балладе: В ней большие чудеса, Очень мало складу. Но в начале повествования мы не знаем, что происходящее - лишь сон героини. Светлана молится о том, чтобы вернулся ее возлюбленный. В полночь, во время гадания, жених неожиданно появляется и зовет Светлану венчаться. Она соглашается, и начинается страшное путешествие. Кони несут сани с женихом и невестой по ночным заснеженным просторам, возлюбленный Светланы молчит и «глядит на лунный свет, бледен и унылый». Кони проносятся мимо одинокого храма, в котором идет отпевание. Начинается метель: Снег валит клоками, Черный ворон, свистя крылом, Вьется над санями... Впоследствии А. С. Пушкин поставил строфы из баллады, в которой описываются церковь и вьюга, в качестве эпиграфа к своей повести «Метель». Перед одинокой избушкой дева волшебным образом остается одна. Войдя в дом, она обнаруживает в нем «безответного жителя» - мертвеца, накрытого саваном. Светлана в страхе ждет утра. К ней прилетает «белоснежный голубок». По церковным канонам, этот образ символизирует Святой Дух. Мертвец начинает оживать, но божественный защитник порхает к нему на грудь и лишает силы. Светлана с ужасом узнает в покойнике жениха и просыпается. Финал стихотворения приподнят и торжествен. Солнечный свет, крик петуха, звон колокольчика - все резко контрастирует с мрачным сном. Автор прямо обращается с пожеланием ей счастья: Будь вся жизнь ее светла, Будь веселость, как была, Дней ее подруга. Композиция баллады позволяет Жуковскому добиться реалистического эффекта. Страшный сон находится в «жизненной» рамке, полной достоверных подробностей. Светлые и мрачные образы поэт создает при помощи таких художественных средств, как эпитет, олицетворение, параллелизм. В реалистической части баллады эпитеты в основном радостные: «звонкий», «статный», «сладостный», «милый ». Мрачное настроение сна передается эпитетами: «унылый», «одинокий», «черный», «страшный». Природа предстает в произведении одухотворенной: жалобно кричит сверчок, зловеще каркает ворон, радуется дню петух. Прием параллелизма помогает автору ярче отобразить состояние героини: душевное смятение Светланы подчеркивается снежной бурей, ее радость - солнечным светом. Жуковский активно использует междометия («ах», «о», «чу»), риторические восклицания и вопросы, придает балладе живое, энергичное звучание. В основе содержания «Светланы» лежит немецкая баллада. ОднакоможносмелосчитатьпроизведениеЖуковского самостоятельным.