Помогите привести пример умственных профессий!! СРОЧНО!!

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Это все работники умственного труда, те не рабочих специальностей. К умственно трудящимся относятся управленцы, работники творческих профессий,операторы, медицинские работники, а так же учащиеся и студенты. Категория"операторы", это люди, трудовая деятельность которых связана с оборудованием, управлением машинами, контролем за протеканием технологических процессов. Управленческий труд выполняют руководители организаций, директора предприятий, преподаватели. Особенность: минимальное количество времени для переработки информации. К творческим профессиям относятся артисты, писатели, композиторы,художники, конструкторы. Творческий труд – самая сложная разновидность умственного труда. Медицинский персонал также считается интеллектуальным, но только те профессии, в которых подразумевается постоянный контакт пациентами, а работа требует повышенной ответственности, где решение нужно принимать самостоятельно и присутствует фактор дефицита времени. Те, опять таки где используется не физический, а интеллектуальный труд!