Помогите привести пример умственных профессий!! СРОЧНО!!

Обществознание
Помогите привести пример умственных профессий!! СРОЧНО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все работники умственного труда, те не рабочих специальностей.  К умственно трудящимся относятся управленцы, работники творческих профессий,операторы, медицинские работники, а так же учащиеся и студенты. Категория"операторы", это  люди, трудовая деятельность которых связана с оборудованием, управлением машинами, контролем за протеканием технологических процессов.  Управленческий труд выполняют руководители организаций, директора предприятий, преподаватели. Особенность: минимальное количество времени для переработки информации.  К творческим профессиям относятся артисты,  писатели, композиторы,художники, конструкторы. Творческий труд – самая сложная разновидность умственного труда.  Медицинский персонал также считается интеллектуальным, но только те профессии, в которых подразумевается постоянный контакт пациентами, а  работа требует повышенной ответственности, где решение нужно принимать самостоятельно и присутствует фактор дефицита  времени. Те, опять таки где используется не физический, а интеллектуальный труд!
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