Помогите написать рассказ на тему:"Почему нужно беречь воду"

Русский язык
Помогите написать рассказ на тему:"Почему нужно беречь воду"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно беречь воду!Ведь если всё живое лишится воды,то погибнет!Поэтому,если хотите быть чистыми и чтобы вас не мучала жажда,то берегите воду!Ведь у некоторых людей её совсем нет!Они пьют из лужи или в других загрязнённых местах.Я буду беречь воду и не тратить её  попросту.А вы?Станете хранителем воды?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите привести пример умственных профессий!! СРОЧНО!!
Ответить
География
Как климат влияет на характер растительного и животного мира в Волгоградской обл??сти
Ответить
Математика
На площадке играть несколько детей .если дети построятся поровну в два ряда то в с??ороне останется один из них ,если построятся в три ряда поровну...
Ответить
Физика
С какой скоростью нужно вести автомобиль, чтобы, перейдя на движение с ускорением 2 м/сек.в квадрате, можно было пройти путь 200 м за 10 сек. Какая...
Ответить
Обществознание
Подберите родственные слова к словам: Зрелость, молодость, отрочество, юность
Ответить