Помогите написать рассказ на тему:"Почему нужно беречь воду"
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Помогите написать рассказ на тему:"Почему нужно беречь воду"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно беречь воду!Ведь если всё живое лишится воды,то погибнет!Поэтому,если хотите быть чистыми и чтобы вас не мучала жажда,то берегите воду!Ведь у некоторых людей её совсем нет!Они пьют из лужи или в других загрязнённых местах.Я буду беречь воду и не тратить её попросту.А вы?Станете хранителем воды?
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