Прочитайте подберите к каждому слову однокоренное слово, противоположное по смыслу. Разгибать - сгибать, выбежать - ..., приехать - ..., выиграть - ..., зацветать - ... .
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Прочитайте подберите к каждому слову однокоренное слово, противоположное по смыслу. Разгибать - сгибать, выбежать - ..., приехать - ..., выиграть - ..., зацветать - ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбежать- забежать, приехать-уехать, выиграть- проиграть, зацветать-увядать.
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