Прочитайте предложения.Найдите определения с определяемыми словами и запишите и?? в две группы: 1) существительные с согласованными определениями; 2)существительные с несогласованными определениями. Было раннее осеннее утро.Пу...

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Прочитайте предложения.Найдите определения с определяемыми словами и запишите и?? в две группы: 1) существительные с согласованными определениями; 2)существительные с несогласованными определениями. Было раннее осеннее утро.Путешественники остановилось у дома на обочине.Перелетные птицы собираются в дальний путь.Из дома вышел юноша в рубашке навыпуск.Тут же подошел незнакомец с седыми волосами.он спросил о первых впечатлениях.Его слова поддержали путников,дали им сил.Впереди всех ждал короткий отдых.Платье в горошек очень понравилось маленькой Аиде. помогите пж

Автор: Гость