Прочитайте Сказку о мертвой царевне и семи богатырях А С Пушкин какой ситуации мо??ального выбора оказалась чернавка как она поступила
Литература
Прочитайте Сказку о мертвой царевне и семи богатырях А С Пушкин какой ситуации мо??ального выбора оказалась чернавка как она поступила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернавка должна была убить царицу. Но она знала как ей страшно, и так как совесть была её чиста чернавка пожалела царицу и отпустила.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ Составьте текст с началом предложений 1)Last.....2)I spent....3)I sometimes...4)I went.... 5)I played....6)I read....7)I wa...
Английский язык