Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс
Русский язык
Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик (гласные) абрикос, иголка,утро, этаж, окно, еда 2 столбик (согласные) виноград, лимон, дуб, газета, комната, завтрак, крошки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
1. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслыш...
Химия