Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс

Русский язык
Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик (гласные) абрикос, иголка,утро, этаж, окно, еда 2 столбик (согласные) виноград, лимон, дуб,  газета, комната, завтрак, крошки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли.2дм4см+58см-4дм9см=?
Ответить
Русский язык
1. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслыш...
Ответить
Химия
Найти объем водорода который выделится при взаимодействие 120 г цинка с серной кис??отой
Ответить
Математика
Реши уравнение 4750-y×800=15550 срочно помогите
Ответить
Английский язык
ПОМГИТЕ! ЭТО НА ОЦЕНКУ! • (ЗАДАНИЕ) ---> Complete the using the past sentences continuous. 1) At 6 o'clock last Monday afternoon, my friend...
Ответить