Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс

Русский язык

Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой букве в слове.Помогите это для моих сестрёнок 1 класс

Автор: Гость