Прочитайте словарную статью из "Школьного словообразовательного словаря русского языка" А.Н. Тихонова. ?-К-А → ?-ИЦ-А → ?-ОЧ-К-А (К//Ч) ?-ОЧ-НИК (К//Ч) ? –ЬЁ [J’O] ?-ОЧ-Н-ЫЙ (К//Ч) Отгадайте, какой корень описан в словарной ста...

Русский язык
Прочитайте словарную статью из "Школьного словообразовательного словаря русского языка" А.Н. Тихонова. ?-К-А → ?-ИЦ-А → ?-ОЧ-К-А (К//Ч) ?-ОЧ-НИК (К//Ч) ? –ЬЁ [J’O] ?-ОЧ-Н-ЫЙ (К//Ч) Отгадайте, какой корень описан в словарной статье. Напишите первое слово в словообразовательной цепочке.
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Гость:
Корень "тряп" . Тряпочка Тряпица Тряпочка
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