Прочитайте существительные и глаголы. К каким тематическим группам они относятся? Составьте из данных слов словосочетания, так чтобы глаголы употреблялись в переносных значениях. Запишите полученные словосочетания. 1) секунда,...
Русский язык
Прочитайте существительные и глаголы. К каким тематическим группам они относятся? Составьте из данных слов словосочетания, так чтобы глаголы употреблялись в переносных значениях. Запишите полученные словосочетания. 1) секунда, минута, час, день, сутки неделя, месяц, год, век. 2) идти (пройти), лететь (пролететь), бежать (пробежать), нестись, мчаться, проскочить. 1.Можно ли образовать подобные словосочетания с существительным , которое является общим названием первой тематической группы? Какие еще глаголы можно использовать в словосочетаниях с найденным вами существительными? 2.Подготовьте небольшой рассказ используя составленными вами словосочетания с переносными значениями слов . Запишите его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Существительные, а 2)Глаголы. Проскочить за секунду, пробежать за минуту, лететь сутки, идти час... Ваня очень не хотел опаздывать в школу на урок, а на часах было уже 8 часов, поэтому он поспешил. Перед машинами проскакивал за секунду. Пробегал дистанции в 100 метров за минуту. Но в школу он все-таки шел час, поэтому опоздал на первый урок.
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