Прочитайте существительные и глаголы. К каким тематическим группам они относятся? Составьте из данных слов словосочетания, так чтобы глаголы употреблялись в переносных значениях. Запишите полученные словосочетания. 1) секунда,...

Гость: Гость:

1)Существительные, а 2)Глаголы. Проскочить за секунду, пробежать за минуту, лететь сутки, идти час... Ваня очень не хотел опаздывать в школу на урок, а на часах было уже 8 часов, поэтому он поспешил. Перед машинами проскакивал за секунду. Пробегал дистанции в 100 метров за минуту. Но в школу он все-таки шел час, поэтому опоздал на первый урок.