Прочитайте текст и установите ,какова в нём роль личного местоимения. Представьте себе великана, без малого трех аршин ростом. Он был так силен, что мог свернуть в трубку серебряную тарелку или перерезать ножом кусок сукна на...

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Прочитайте текст и установите ,какова в нём роль личного местоимения. Представьте себе великана, без малого трех аршин ростом. Он был так силен, что мог свернуть в трубку серебряную тарелку или перерезать ножом кусок сукна на лету. Его шаги были так велики, а походка была такой быстрой, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Он всегда и во всем спешил. Ему трудно было долго усидеть на одном месте. Даже на пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату. Если он не спал, не ел, то непременно что-нибудь строил. Руки его вечно были в работе и с них не сходили мозоли. Кто же этот удивительный великан? Такой царь появился в XVIII веке в России. Это - Перт Первый. Заранее спасибо за помощь.

Автор: Гость