определи тип речи : повествование, описание, рассуждение. Как ты думаешь, почему отец просил записывать Митю все его желания в записную книжку?.
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определи тип речи : повествование, описание, рассуждение. Как ты думаешь, почему отец просил записывать Митю все его желания в записную книжку?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это повествование. Папа просил Митю записывать, для того что-бы Митя потом это прочитал и понял, что все времена года хороши собой
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