Доказать что значение выражение (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3)не зависит от переменной х

Алгебра
Доказать что значение выражение (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3)не зависит от переменной х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x+3)(x+4)-(3x+5)(2x+4)+x(2x+3)= =4xˇ2+19x+12-6xˇ2-22x-20+2xˇ2+3x=0.xˇ2 +0.x-8=-8
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