Доказать что значение выражение (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3)не зависит от переменной х
Алгебра
Доказать что значение выражение (4х+3)(х+4)-(3х+5)(2х+4)+х(2х+3)не зависит от переменной х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x+3)(x+4)-(3x+5)(2x+4)+x(2x+3)= =4xˇ2+19x+12-6xˇ2-22x-20+2xˇ2+3x=0.xˇ2 +0.x-8=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Другие предметы
Перечислите качетсва которыми должен обладать человек чтобы выжить в автомных условиях. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(((((((((