Сделайте фонетический разбор слова жемчу

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Жемчуг -2 слога ,4 согл ,2 гл. ж [ж]- согл , зв ,парный ,тв., непарн е [ э-] гласный ,ударный м [ м]-согл ,зв ,непарн .,тв ,парный ч [ ч]-согл , глухой ,непарный,мягк ,непарн у [ у]- гласный ,безударный . г [к]- согл ,глухой ,парный ,твёрдый ,парный 6 букв ,6 звуков