Сделайте фонетический разбор слова жемчу

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Сделайте фонетический разбор слова жемчу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жемчуг -2 слога ,4 согл ,2 гл. ж  [ж]- согл ,  зв ,парный  ,тв., непарн  е [ э-] гласный ,ударный  м [ м]-согл ,зв ,непарн .,тв ,парный  ч [ ч]-согл , глухой ,непарный,мягк ,непарн   у  [ у]- гласный ,безударный .  г  [к]- согл ,глухой ,парный ,твёрдый ,парный 6 букв ,6 звуков 
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