Помогите плз, а то на ночь глядя вообще не думается
Биология
Помогите плз, а то на ночь глядя вообще не думается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корневищем - пырей, ландыш клубнями - картофель луковицами - тюльпан, лук усами - земляника, клевер листовыми черенками - бегония, фиалка корневыми отпрысками - тополь, традесканция побеговыми черенками - малина, одуванчик
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