Напишите сочинение по теме:Какого человека называют вежливым? Какие правила вежл??вости ты знаешь?Почему каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений.Прошу очень нужно.
Русский язык
Напишите сочинение по теме:Какого человека называют вежливым? Какие правила вежл??вости ты знаешь?Почему каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений.Прошу очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливым человеком называют того кто не ругается, соблюдает дисциплину и порядок. вежливый человек может перевести бабушку через дорогу, поздароваться с учителем и т.д. Каждый человек должен быть вежливым чтобы не думали, что он не васпитан, ведь не васпитанный человек плохой.
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