Напишите сочинение по теме:Какого человека называют вежливым? Какие правила вежл??вости ты знаешь?Почему каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений.Прошу очень нужно.

Гость: Гость:

Вежливым человеком называют того кто не ругается, соблюдает дисциплину и порядок. вежливый человек может перевести бабушку через дорогу, поздароваться с учителем и т.д. Каждый человек должен быть вежливым чтобы не думали, что он не васпитан, ведь не васпитанный человек плохой.