Звукобуквеный разбор слова муравью
Русский язык
Звукобуквеный разбор слова муравью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравью му-равь-ю М[м] - согл., непарн. зв., парн. тв. У[у]- гласная, безударная Р[р] - согл., непарн. зв., парн. тв., А[а] - гласная, безударная В[в] - согл., парн. зв., парн. мягк., Ь[-] Ю -[й] - согл., непарн. зв., непарн мягк., -[у] - гласная ударная _______________ 7 букв, 7 звуков, 4 согл., 3 глас., 3 слога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Продажи рассказ употребите глаголы в разных временах прихожу я однажды домой отк??ываю дверь и с изумлением вижу что...
Окружающий мир
Окружающий мир