Звукобуквеный разбор слова муравью

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Звукобуквеный разбор слова муравью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравью му-равь-ю М[м] - согл., непарн. зв., парн. тв. У[у]- гласная, безударная Р[р] - согл., непарн. зв., парн. тв., А[а] - гласная, безударная В[в] - согл., парн. зв., парн. мягк., Ь[-] Ю -[й] - согл., непарн. зв., непарн мягк., -[у] - гласная ударная _______________ 7 букв, 7 звуков, 4 согл., 3 глас., 3 слога
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