Нравственное качество обозночающее сострадание к ближним
Окружающий мир
Нравственное качество обозночающее сострадание к ближним
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Гость:
Сожеление и понимание
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