Среднее арифметическое целых решений неравенства равно, помогите, пожалуйста)

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произведение двух множителей больше нуля, если множители одинаковых знаков, т.е. оба положительны или оба отрицательны. корень четвертой степени число положительное, => первый множитель также число положительное. система: x∈[0;4] целые решения неравенства: 0;1;2;3;4 - среднее арифметическое целых решений неравенства