Среднее арифметическое целых решений неравенства равно, помогите, пожалуйста)
Математика
Среднее арифметическое целых решений неравенства равно, помогите, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение двух множителей больше нуля, если множители одинаковых знаков, т.е. оба положительны или оба отрицательны. корень четвертой степени число положительное, => первый множитель также число положительное. система: x∈[0;4] целые решения неравенства: 0;1;2;3;4 - среднее арифметическое целых решений неравенства
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