Прочитайте текст и выполните задания 20—25. Ответы запишите словами или цифрами. (1) Если бы в зверином царстве проводились конкурсы красоты, тигр наверняка завоевал бы первое место. (2) Что стоит хотя бы его наряд — великолеп...

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Прочитайте текст и выполните задания 20—25. Ответы запишите словами или цифрами. (1) Если бы в зверином царстве проводились конкурсы красоты, тигр наверняка завоевал бы первое место. (2) Что стоит хотя бы его наряд — великолепный меховой комбинезон, оранжевый в чёрную полоску. (3) А рост? (4) Длина тигриного тела от кончика носа до начала хвоста — почти три метра. (5) Весит эта махина больше трехсот килограммов. (6) И тем не менее тигр ловок и грациозен. (7) Преследуя добычу, может проползти бесшумно десять километров. 20. В каком предложении заключена основная мысль текста? Напишите его номер. 21. Из предложения 1 выпишите существительное 1-го склонения. 22. Из предложения 2 выпишите слово с сомнительной согласной в корне. 23. Из предложения 1 выпишите существительное в родительном падеже. 24. Сколько звуков в слове десять (предложение 7)? Свой ответ запишите цифрой. 25. Из предложений 1- 4 выпишите прилагательные

Автор: Гость