Прочитайте текст в котором пропущены прочитанные вами глаголы.Попробуйте самост??ятельно вставить их в предложения в нужной форме.(...)первый день летних каникул.К каждому аттракциону(...)очередь в полукилометра,и весь парк(......
Русский язык
Прочитайте текст в котором пропущены прочитанные вами глаголы.Попробуйте самост??ятельно вставить их в предложения в нужной форме.(...)первый день летних каникул.К каждому аттракциону(...)очередь в полукилометра,и весь парк(...) эти очереди.Ленка,Юлька и Наташка(...) на 《летающие качели》.Они(...) уже час,но (...) только наполовину.Впереди(...)еще час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоро будет первый день......2)к каждому атракциону будет....,и весь парк будет состоять из этих очередей...3)пошли...,4)стоят...,но прошли,5)впереди еще час ожидания
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