Прочитайте текст в котором пропущены прочитанные вами глаголы.Попробуйте самост??ятельно вставить их в предложения в нужной форме.(...)первый день летних каникул.К каждому аттракциону(...)очередь в полукилометра,и весь парк(......

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Прочитайте текст в котором пропущены прочитанные вами глаголы.Попробуйте самост??ятельно вставить их в предложения в нужной форме.(...)первый день летних каникул.К каждому аттракциону(...)очередь в полукилометра,и весь парк(...) эти очереди.Ленка,Юлька и Наташка(...) на 《летающие качели》.Они(...) уже час,но (...) только наполовину.Впереди(...)еще час.

Автор: Гость