Какой падеж у прил. приветливое слово побеждает гнев
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Какой падеж у прил. приветливое слово побеждает гнев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ПРИВЕТЛИВОЕ зависит от СЛОВО,а СЛОВО является подлежащим (именительный падеж ср род),то ПРИВЕТЛИВЫЙ-им падеж
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