Какие из пар чисел (0;1);(5;-4);(0;1,2);(-1;1);(1;-1) являются решениями уравнения: 1)x^2+5y-6=0;2)xy+x=0?

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Являются ли данные пары чисел решениями уравнений или нет, можно вычислить путем подстановки х и у в уравнение 1) 0²+5*1-6 = 5-6=-1 ≠ 0 5²+5*(-4)-6=25-26= -1 ≠ 0 0²+5*1,2 -6 = 6 - 6 = 0 - верно (-1)²+5*1-6 = 6 + 6 = 0 - верно 1²+5*(-1)-6 = 1-5-6= -10 ≠ 0 пары чисел (0;1,2) и (-1;1) - являются решениями уравнения х²+5у-6=0 2) 0*1+0 = 0 -верно 5*(-4)+5 = -20+5 = -15 ≠ 0 0*1,2 +0 = 0 - верно (-1)*1 + (-1) = -2 ≠ 0 1*(-1) + 1 = 0 - верно пары чисел (0;1) и (1;-1) - являются решениями уравнения ху+х=0