Составь два предложения со словами верный,ВЕРНЫЙ.
Русский язык
Составь два предложения со словами верный,ВЕРНЫЙ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака верный друг и товарищ. Верный друг всегда поможет в беде.
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