Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов

Русский язык
Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов
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Автор: Гость
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Гость:
Амфи и баре ну както так
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