Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов
Русский язык
Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амфи и баре ну както так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рыбаки ловили по 75 ц рыбы в день с понедельника по четверг. Сколько дней им пришлось бы ловить эту рыбу, если бы ежедневний улов состовлял 100 ц? ...
Английский язык
Математика