Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов

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Напишите пж 2 слово из этимологического словоря с интересными корнями. ну там например сосед ( совр. яз. - корень =сосед , а в устаревшем языке корень= сед дам 40 балов

Автор: Гость