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Найдите f'(x) если: а) f(x)= б) f(x)=
Алгебра
Найдите f'(x) если: а) f(x)= б) f(x)=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) f'(x)=5^x ln5 b) f'(x)=0,5/√(2x-1)*2=1/√(2x-1)
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