Решите задачу: Сила тока в электродвигателе пылесоса 3 А. Напряжение на концах обмотки двигателя 230 В. Сколько времени работал пылесос ,если ток за это совершил работу 828кДж?
Физика
Решите задачу: Сила тока в электродвигателе пылесоса 3 А. Напряжение на концах обмотки двигателя 230 В. Сколько времени работал пылесос ,если ток за это совершил работу 828кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=I*U*t t=A/I*U=828000/3*230=1200 c=20 мин
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