Решите задачу: Сила тока в электродвигателе пылесоса 3 А. Напряжение на концах обмотки двигателя 230 В. Сколько времени работал пылесос ,если ток за это совершил работу 828кДж?

Физика

Решите задачу: Сила тока в электродвигателе пылесоса 3 А. Напряжение на концах обмотки двигателя 230 В. Сколько времени работал пылесос ,если ток за это совершил работу 828кДж?

Автор: Гость