Выпишите народные приметы из рассказа тёплый хлеб.
Литература
Выпишите народные приметы из рассказа тёплый хлеб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Зачем помирать? Надеяться надо"."Льготного срока не будет"."Будет и мука, и вода, и всеобщее спасение"."За твою дурь расплачиваться своим горбом"."От теплоты лёд начал оседать"."Сорока - самая болтливая птица на свете"."Хлеб-соль подносить"."Бери хлеб, мирись!""Сорока трещала, как пулемёт".
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