Гость: Гость:

"Зачем помирать? Надеяться надо"."Льготного срока не будет"."Будет и мука, и вода, и всеобщее спасение"."За твою дурь расплачиваться своим горбом"."От теплоты лёд начал оседать"."Сорока - самая болтливая птица на свете"."Хлеб-соль подносить"."Бери хлеб, мирись!""Сорока трещала, как пулемёт".