Решите Пожалуйста уравнение с проверкой ( 6 класс) 5/12y-3/4=1/2
Математика
Решите Пожалуйста уравнение с проверкой ( 6 класс) 5/12y-3/4=1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12у-3/4=1/2 5/12у=1/2+3/4 5/12у=2/4+3/4 5/12у=5/4 у=5/4 : 5/12 у= у=12/4 у=3 проверка 5/12*3-3/4=1/2
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