Какие из этих существительных несклоняемы: 1 пальто, окно, метро, очки, платье, кофе, дело, какао, мороженое
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Какие из этих существительных несклоняемы: 1 пальто, окно, метро, очки, платье, кофе, дело, какао, мороженое
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Пальто, метро, какао, очки, кофе
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