Задать общий и специальный вопрос на английском языке к :Birthday is a very wonderful day.

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Задать общий и специальный вопрос на английском языке к :Birthday is a very wonderful day.
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Гость:
Is birthday a very wonderful day? What day is very wonderful?
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