Напишите сочинение на тему Как я провела весенние каникулы

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Нам тоже это задавали! Вот. Весенние каникулы После холодной зимы, наконец, наступает долгожданное потепление. В ясный весенний день совсем не хочется сидеть в помещение. Хочется выйти на улицу и просто гулять, дышать свежим воздухом, греться под ласковым солнышком, слушать пение птиц, наблюдать пробуждение природы. Весенний день наполняет воздух ароматами мокрой земли, молодой зелени, первых цветов. Весна возобладала в мире. Под лучами теплого солнца быстро тает снег, лишь кое-где в тени еще сохранились небольшие ледяные островки. Весело стучит по подоконниками весенняя капель. Быстро подсыхают лужи на асфальте, а земля укрывается зеленым ковром свежей травы. День стал длиннее, теплее, более солнечным. Веет южный ветер и гонит по небу белокрылые тучи, и тогда их большие тени быстро бегут по земле. Отовсюду слышится пение и суматоха птиц, которые взялись за строительство своих жилищ высоко на деревьях или под крышами крыш.