У веры было 50 рублей.Она купила альбом для рисования за 36 рублей и карандаш за 7 рублей.Сколько сдачи ей должны дать ?нужно условие и решение.

Математика

У веры было 50 рублей.Она купила альбом для рисования за 36 рублей и карандаш за 7 рублей.Сколько сдачи ей должны дать ?нужно условие и решение.

Автор: Гость