У веры было 50 рублей.Она купила альбом для рисования за 36 рублей и карандаш за 7 рублей.Сколько сдачи ей должны дать ?нужно условие и решение.

Математика
У веры было 50 рублей.Она купила альбом для рисования за 36 рублей и карандаш за 7 рублей.Сколько сдачи ей должны дать ?нужно условие и решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:  1) 36+7=43(руб)-Вера должна за карандаш и альбом 2) 50-43=7(руб)- сдачи ей должны отдать. Ответ: 7 рублей.
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