Аня, Вера, Оля и Таня ели десерты. Каждая выбрал свой любимый – безе, «Картошка», чизкейк и эклер. Аня не ела безе и эклер. Вера не ела «Картошку» и эклер. Девочка, которая ела «Картошку», сидит между Олей и девочкой, которая е...

Математика

Аня, Вера, Оля и Таня ели десерты. Каждая выбрал свой любимый – безе, «Картошка», чизкейк и эклер. Аня не ела безе и эклер. Вера не ела «Картошку» и эклер. Девочка, которая ела «Картошку», сидит между Олей и девочкой, которая ела чизкейк. Таня сидит между Верой и девочкой, которая ела безе. Как зовут девочку, которая ела эклер?

Автор: Гость