Аня, Вера, Оля и Таня ели десерты. Каждая выбрал свой любимый – безе, «Картошка», чизкейк и эклер. Аня не ела безе и эклер. Вера не ела «Картошку» и эклер. Девочка, которая ела «Картошку», сидит между Олей и девочкой, которая е...
Математика
Аня, Вера, Оля и Таня ели десерты. Каждая выбрал свой любимый – безе, «Картошка», чизкейк и эклер. Аня не ела безе и эклер. Вера не ела «Картошку» и эклер. Девочка, которая ела «Картошку», сидит между Олей и девочкой, которая ела чизкейк. Таня сидит между Верой и девочкой, которая ела безе. Как зовут девочку, которая ела эклер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка, которая ела чизкейк это Вера
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