Расположи абзаци так,как задумал сделать это автор. Звенел колокольчик о добрых ??рузьях- О солнечном ветре,цветах и шмелях. О звёздах,что грустно мерцают во мгле, О том, как ему хорошо на земле. О чем колокольчик всё лето...

Литература

Расположи абзаци так,как задумал сделать это автор. Звенел колокольчик о добрых ??рузьях- О солнечном ветре,цветах и шмелях. О звёздах,что грустно мерцают во мгле, О том, как ему хорошо на земле. О чем колокольчик всё лето звенел? О том, что словами сказать не умел: Как зорька росой умывалась лесной, Как радугой дождь становился грибной. Увяла трава,и цветы отцвели. Прощальную песню поют журавли. Их песня похожа на утрений сон, И слышится в ней колокольчика звон

Автор: Гость