Найди сумму ,разность,произведения и частное чисел 24 и3 83и1 48и2
Математика
Найди сумму ,разность,произведения и частное чисел 24 и3 83и1 48и2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+3=27; 24-3=21; 24*3=72; 24:3=8; 83+1=84; 83-1=82; 83*1=83; 83:1=83; 48+2=50; 48-2=46; 48*2=96; 48:2=24.
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